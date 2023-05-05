Третий триумф подряд: Свитолина победила Жанжан и вышла в полуфинал WTA 125 во Франции

Украинская теннисистка одержала третью победу на турнире во Франции. Свитолина одолела местную теннисистку.

Элина Свитолина (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) 2:0 (6:3, 6:1)

Украинская теннисистка уверенно двигается по стремянке "челленджера" во Франции. Полуфинал стал первым для Элины Светолиной с августа 2021 года. пишет 24 Канал.

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С огнем в глазах

Украинская теннисистка одержала третью победу на турнире WTA125 во французском Сен-Мало. Элина Свитолина в двух сетах смогла одержать верх над представительницей Франции Леолией Жанжан в четвертьфинале турнира. Матч теннисисток, который стал первым между Светолиной и Жанжаном, длился 59 минут. Украинка 5 раз подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5 из 8-и брейкпойнтов

В первом сете Свитолина при счете 3:2 сделала брейк на подаче соперницы. Элина могла закончить встречу досрочно, однако при счете 5:3 не использовала сетпоинта на подаче Жанжан. Но вот в следующем гейме на собственной подаче украинка довела дело до победы. Вторую партию Свитолина закончила с разгромным счетом 6:1, что и стало финалом дуэли, позволив взять Жанжан только один гейм.

Кстати говоря. В полуфинале Элина сыграет с победительницей матча между Слоун Стивенсом и Джессикой Понше.

Уверенно к триумфу

Напомним, что украинская теннисистка сначала обыграла гречанку Деспину Папамихаил, после чего разобралась с бельгийкой Исалин Бонавентюр. Также следует отметить, что Свитолина впервые с августа 2021 года вышла в полуфинал на турнире WTA. В последний раз это удавалось Элине на соревнованиях в Чикаго, где она одержала свою последнюю победу в тесном первенстве.