Даяна Ястремская (Украина) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 2:0 (7:5, 7:6)

Даяна Ястремская продолжает свой путь на грунтовом турнире в Реусе (Испания). Она стала единственной из представительниц Украины на соревнованиях категории WTA125. 24 канал.

По теме Валидольная победа Светолиной: украинка на характере пробилась в четвертьфинал турнира WTA125

Пятая ракетка Украины удачно прошла два круга, не отдав ни одного сета испанке Сари Соррибес-Тормо и "нейтральной" Анне Блинковой. Это позволило одесситке выйти в первый четвертьфинал турнира WTA почти за год.

Ее соперницей стала главная фаворитка соревнований – вторая ракетка Швейцарии Жиль Тайхманн. Именно эта теннисистка неделю назад выбила Лесю Цуренко из турнира в Мадриде.

Реванш Ястремской

При этом Тайхманн уже встречалась с Ястремской в этом году в Абу-Даби, где одержала победу (6:3, 7:6). Отчетный поединок сложился для Даяны тяжело, но ей удалось взять реванш.

В первом сете украинка проиграла первые два гейма на своих подачах, однако смогла создать камбэк и выиграть со счетом 7:5. Второй Даяна тоже начала с поражения в своем гейме. Совершив брейк, Ястремская дотянула до тайбрейка и там закрыла партию.

Читайте также Во Франции неожиданно раздалась тревога на игре теннисисток с украинскими корнями: видео момента

Первый полуфинал через год

Таким образом, Ястремская попала в полуфинал турнира в Реусе. На такой стадии украинка не была с марта 2022, когда в финале в Лионе проиграла Чжан Шуай.

Теперь же за путевку в решающий матч Дайана сыграет против Элизабет Мандлик из США. Она почти соседка украинки в рейтинге WTA – 147 место (у Ястремской – 149-е). В финале победительница пары сыграет против Лорен Дэвис (США) или Сораны Кирсти (Румыния).