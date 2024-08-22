Свитолина победила россиянку и отказалась пожимать руку: соперница взяла гражданство Армении

Элина Свитолина уверенно одолела Элину Аванесян в стартовом для себя матче в Монтеррее. До августа армянка представляла Россию и игнорировала войну ее страны против Украины.

Элина Аванесян (Армения) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (4:6, 3:6)

В мексиканском Монтеррее на этой неделе продолжается престижный теннисный турнир среди женщин. На соревнования категории WTA500 съехались 28 теннисисток, пишет 24 Канал.

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Битва двух тезок

Среди них были и две украинки. Ангелина Калинина выбыла уже в первом круге, тогда как Элина Свитолина стартовала сразу со второго. Там жребий ей в соперницы определил армянку Элину Аванесян.

Еще недавно девушка имела российский паспорт, ведь родилась в стране-террористке. Впрочем, в августе Элина решила вспомнить о своих корнях и избавилась от статуса "нейтральной" спортсменки ради представительства Армении.

В отчетном бою Свитолина считалась фавориткой и одесситка смогла доказать свое превосходство на корте. Уже в первом сете Аванесян отдала три гейма на своей подаче, тогда как во втором Свитолиной хватило одного брейка.

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К слову, после завершения встречи украинка отказалась пожимать руку сопернице. Свитолина и другие наши теннисистки после начала полномасштабной войны с Россией отказываются здороваться с российскими и белорусскими теннисистками.

Таким образом Элина вышла в четвертьфинал, где сразится против спортсменки из Чехии Линды Носковой. Напомним, что Свитолина ранее уже выигрывала турнир в Монтеррее, переиграв в 2020 году другую чешку Мари Боузкову.

Видеообзор матча Аванесян – Свитолина