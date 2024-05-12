Осталась только Элина: невероятная Свитолина уверенно одолела россиянку в Риме

Первая ракетка Украины продолжает свой путь на грунтовом турнире в столице Италии. После победы над Эррани Свитолина смогла выбить одну из топ-теннисисток России.

Элина Свитолина (Украина) – Анна Калинская 2:0 (6:3, 6:3)

В столице Италии Риме продолжается женский теннисный турнир категории WTA1000. Среди 96-ти участниц соревнования стартовало и пять украинок, пишет 24 Канал.

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Свитолина на коне

Впрочем, до четвертого круга (1/8 финала) смогла дойти только первая ракетка Украины Элина Свитолина. Одесситка стартовала с победы над Сарой Эррани (Италия).

А в третьем раунде соперницей Элины стала "нейтральная" россиянка Анна Калинская. Девушки идут недалеко друг от друга в рейтинге WTA, однако благодаря опыту фавориткой была именно Свитолина.

Украинка на корте смогла доказать свое превосходство над соперницей. Элина взяла матч в два сета, каждый из которых выиграла по 6:3. Украинка отдала лишь один гейм на своих подачах, а также воспользовалась большим количеством ошибок у россиянки во втором сете.

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Далее – белоруска

Следующей оппоненткой Свитолиной станет вторая ракетка мира Арина Сабаленка. "Нейтральная" белоруска смогла выбить из турнира другую украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:2). Также завершила свои выступления в Риме и Ангелина Калинина.

Уроженка Новой Каховки смогла дать бой Марии Саккари лишь в первом сете. Против после поражения в нем на таймбрейке Ангелина отдала второй сет "под ноль" – 7:6, 6:0. Еще раньше из соревнования вылетели Марта Костюк и Леся Цуренко.