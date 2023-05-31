Стала лучшей версией себя: Свитолина оценила свою форму после победного старта на Ролан Гаррос

Элина Свитолина блестяще повернулась на корт. Казалось, украинская теннисистка не делала ни одного перерыва для рождения ребенка, а постоянно выступала в Туре.

Накануне Ролан Гаррос-2023 Элина Свитолина завоевала свой первый трофей после декрета. Украинка вторично торжествовала во французском Страсбурге, в финале обыграв принципиальную соперницу из России Анну Блинкову.

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Прекрасные эмоции и трофей в руках вдохновил Элину на победу в первом круге в Париже, когда Свитолина не заметила на корте. 24-ю ракетку мира из Италии Мартину Тревизан.

Свитолина: Мне кажется, что я так же сильна, как и раньше

После победного старта на Ролан Гаррос Свитолина оценила свою физическую форму в первых турнирах по возвращении на корт. Украинская теннисистка сделала неожиданное, но приятное для своих фанатов заявление.

Сейчас я чувствую себя отлично. Мне кажется, я в хорошей физической форме. Я много работала в зале с моей командой, чтобы быть действительно хорошо подготовлена физически. Это то, на чем я была сосредоточена. Мне кажется, что я так же сильна, как и раньше. Может быть, даже сильнее. Потому что я чувствую, что могу выполнить работу вне корта, с каждым матчем я прогрессирую,

– заявила Свитолина.

"Так же психологически, потому что моральное состояние влияет на твое физическое состояние. Мы можем увидеть результат, что я играю хорошо, а самое главное это то, что я довольна тем уровнем, который демонстрирую сейчас. Это основа, на которой я планирую развиваться дальше ", – добавила украинка.

Напомним, что все заработанные призовые в Страсбурге Элина отдаст на помощь детям, пострадавших от войны против России

Обратите внимание! 31 мая Элина Свитолина проведет свой второй матч в Париже. Ее соперницей будет австралийка Сторм Сандерс (WTA №204). Ориентировочное начало встречи в 12:00.