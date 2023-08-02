Элина Свитолина уничтожила первую ракетку России на престижном турнире в Вашингтоне

У лучшей теннисистки Украины не было проблем с Дарьей Касаткиной, которая выступает под нейтральным флагом. Для Элины это уже восьмая победа над россиянкой.

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина 2:0 (6:2, 6:2)

В Вашингтоне набирает обороты престижный женский турнир категории WTA500. Из украинок во второй круг прошли Элина Свитолина и Марта Костюк, пишет 24 канал.

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Первой ракетке страны пришлось встретиться с "нейтральной" Дарьей Касаткиной, лучшей теннисисткой России. Девушки семь раз встречались друг с другом и все семь поединков остались за украинкой.

На этот раз Элина снова подтвердила свое преимущество над 11-м номером WTA. Первый сет соперницы начали при равной игре, но при счете 2:2 Светолину прорвало и она взяла четыре гейма подряд, вырвав сет.

Во втором дело у украинки пошло куда легче. Касаткина проиграла четыре первых гейма, после чего смогла дважды трюмфировать. Впрочем, победа от Светолиной никуда не делась. Это вывело ее в четвертьфинал на победительницу "американской" дуэли Джессика Пегула – Пэйтон Стернс.

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В свою очередь, Марта Костюк свою игру второго круга в Вашингтоне проведет завтра, 3 августа. Ее соперницей станет француженка Каролин Гарсия, идущая шестой в рейтинге WTA.