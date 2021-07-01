Свитолина сенсационно проиграла во втором круге Уимблдона

Элина Свитолина сенсационно вылетела с Уимблдона. Украинская теннисистка в 1/32 финала уступила польской теннисистке Магди Линнет.

Элина Свитолина – Магда Линетт 0:2 (3:6, 4:6)

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Свитолина уверенно выиграла первый гейм в матче на подаче польской теннисистки. Казалось, что Элина заложила удачный фундамент матча, но сразу потеряла свою подачу.

В четвертом гейме Линетт сделала еще один брейк, который стал решающим в сете. Польская теннисистка за полчаса выиграла партию.

Второй сет оказался чрезвычайно нервным: теннисистки уверенно играли на своих подачах. Только в 7 гейме Элина добралась до брейк-пойнта, но не смогла его реализовать.

Уже в следующем гейме на подаче Свитолиной два брейк-пойнта заработала Линнет. В отличие от украинки, Магда своим шансом воспользовалась – 5:4.

В следующем гейме Линнет вышла подавать на матч и одержала победу.

На предыдущем Уимблдоне, который состоялся в 2019 году, Свитолина дошла до полуфинала. В 2021 году на Уимблдоне после второго круга больше не осталось украинок. Параллельно с Свитолиной поражение потерпела Марта Костюк.