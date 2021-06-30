Сборная Украины была как "лаки-лузер"

Свитолина сказала, что Украине посчастливилось выйти в плей-офф Евро-2020 и наши футболисты воспользовались своим шансом. В 1/8 финала "сине-желтые" одолели Швецию.

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"Вчера был действительно потрясающий матч, и я была очень рада, увидеть как команда победила. Мы получили такой шанс. Получилось, что сборная Украины была как "лаки-лузер", если выражаться теннисным языком. Я слышала, что после двух поражений было много критики. Но мы действительно использовали этот шанс, и было удивительно, насколько команда играла хорошо и собрано, что у нее появился шанс сыграть с еще одной сильной сборной", – отметила теннисистка.

Свитолина считает, что сборная Англии окажется под давлением, ведь является фаворитом игры. Зато украинцам нечего терять.

Думаю, что сейчас давление будет на сборной Англии, потому что они фавориты, а украинской сборной нечего терять. Просто нужно выйти на поле и показать все, что в наших силах. И мы это сделаем, потому что мы сборная Украины. Вы знаете, мы никогда не сдаемся, мы умираем на поле и показываем все, что в наших силах,

– сказала Элина.

Свитолина заявила, что для нее идеальный вариант сыграть на Центральном корте Уимблдона, а затем посмотреть на победу Украины.

"В субботу вечером я бы предпочла играть здесь на Центральном корте или смотреть матч Англии и Украины на Евро? Очень сложный вопрос. Ну, я бы предпочла сыграть на Центральном корте, а затем, чтобы Украина обыграла Англию, это идеальный вариант. Если мой матч будет в то же время, то его будут смотреть два человека. За эти два года я к этому привыкла, что болельщиков нет, меня этот вариант устроит", – резюмировала теннисистка.