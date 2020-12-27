Українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм коханим французом Гаелем Монфісом є найвідомішою парою у тенісі. Спортсмени порадували своїх шанувальників новим відео.

Наш маленький різдвяний танець

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс записали відео свого різдвяного танцю. Закохані опублікували відео на спільній сторінці в інстаграмі.

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Наш маленький різдвяний танець. Сподіваємося, що ви добре проводите час зі своїми коханими,

– написала пара.

Світоліна та Монфіс: що відомо про пару

Як відомо, Світоліна у стосунках з 35-річним французьким тенісистом Монфісом приблизно із січня 2019 року. На спільній сторінці в інстаграмі спортсмени показують своє життя: тренування, змагання, подорожі, відпочинок.

У червні 2019 року іноземні ЗМІ повідомляли, що пара розійшлася. В один момент на інстаграм-сторінці Світоліної з Монфісом зникли всі відео. Хай там як, пара досі разом.

Українська тенісистка вже встигла показати Монфісу Україну. Тенісист буквально закохався в український борщ.