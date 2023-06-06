Свитолина не смогла переиграть вторую ракетку мира: фанатка Лукашенко идет в 1/2 Ролан Гаррос

Элина Свитолина и Арина Сабаленко 6 июня определили, кому достанется счастливый билет в полуфинал Ролан Гаррос-2023. К сожалению, украинская теннисистка прекращает свой победный путь в Париже.

Элина Свитолина – Арина Сабаленко 0:2 (4:6, 4:6)

Теннисистки в течение 1 часа 37 минут боролись на парижском корте за путевку в полуфинал Ролан Гаррос. Эллине было сложно бороться после новостей о подрыв Каховской ГЭС в ее родной стране, пишет 24 Канал.

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В течение почти всего первого сета теннисистки обменивались геймами. Ни одна из них не проиграла розыгрышу на своей подаче. Сабаленко ни разу первой не повела в счете до 4:4.

Ключевой стал девятый гейм, когда Арина взяла подачу Свитолиной и впервые в поединке вырвала вперед 4:5. Далее Сабаленко с двумя брейками сохранила свою подачу и закончила первый сет в свою пользу 4:6.

Уже со старта второй партии стало ясно, что он будет проходить по сценарию первой. Горячая борьба украинской теннисистки и фанатки Александра Лукашенко продолжилась.

Украинка снова первой размочила нули на табло, но уже во втором сете 1:0. Второй гейм в партии дался Элине уже гораздо легче. В следующем гейме Сабаленку удалось сократить отставание до минимума и взять подачу украинки – 2:1.

Ожесточенная борьба закончилась в пользу белорусского

Далее белорусская теннисистка взяла два гейма подряд, один из которых был очень затяжным. Не смогла ли воспользоваться украинка 2:3. Сабаленко впервые во второй партии повела в счете, а затем увеличила свое преимущество до 2:4.

Однако украинка не опустила руки и продолжила сражаться. Эллине с брейком удалось взять гейм на своей подаче и сократить отставание 3:4.

По экватору второго сета теннисистки обменялись геймами. Тогда счет стал 4:5, к сожалению, в пользу Сабаленко. Арина закончила матч в свою пользу уже в следующем гейме – 4:6.

Элина Свитолина заканчивает свой путь на Ролан Гаррос, где показывала отличную игру. Еще один классный турнир в копилку украинки по возвращении на корт после декрета.

Дальше Ролан Гаррос состоится без украинок.

В полуфинале Ролан Гаррос Арина Сабаленко сыграет против чешки Каролины Муховой, которая в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 7:5, 6:2.