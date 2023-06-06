Уже с первого гейма было видно, что что-то у Леси Цуренко не так. Ее теннис был далек от того, что она показывала до этого на Ролан Гаррос. При счете 4:1 в пользу Швентек наша теннисистка позвала врачей на корт. Она сидела на скамейке и постоянно показывала в область живота и груди, как будто не могла нормально дышать. Также в ее сумке была целая гора салфеток.

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Цуренко: Я начала чувствовать себя очень слабо перед предыдущим матчем

Однако через некоторое время Леся продолжила игру, но ненадолго. Швентек взяла еще один гейм, после чего Цуренко отказалась продолжать встречу. Теннисистки тепло обнялись возле сетки, а Леся с разочарованием, но под аплодисменты трибун ушла в помещение.

Швентек легко пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, где сыграет против 19-летней американки Сосо Гофф (7 июня).

После поединка свое самочувствие прокомментировала украинская теннисистка. По словам Цуренко, у нее вирус или что-то в этом роде, что уже на Ролан Гаррос скосило и представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая говорила о вирусе, летающем в Париже. Также Леся рассказала, что в преддверии матча против Швентек не могла вообще тренироваться, на предматчевой разминке она тоже чувствовала себя не лучше. А во время игры самочувствие стало вообще очень плохим.

Я начала чувствовать себя очень слабо перед предыдущим матчем, но физически я была в порядке. Я только начала чувствовать боль в горле, но все физически было нормально. Энергии было достаточно, поэтому я провела хороший матч,

– добавила Цуренко.

"Мое сердцебиение было слишком сильным"

Леся рассказала, когда ее состояние здоровья стало ухудшаться.

Всё началось после. Ночь была не очень хорошая, а я потренировалась, не знаю, минут десять. Я поняла, что со мной что-то не так. Мое сердцебиение было слишком сильным. Знаете, все эти классические симптомы. Да, за эти два дня накопилось много проблем,

– ответила украинка.

Перед поединком Лея делала все, чтобы лучше себя чувствовать. Но все ее старания были напрасны, вирус возобладал над теннисисткой. Цуренко надеется, что через несколько дней уже снова будет в строю. Однако даже это не помешало Цуренко провести один из лучших сезонов на грунтовом покрытии за свою теннисную карьеру. Сама Леся тоже высоко оценила свои матчи и осталась довольна игрой, которую показывала на корте.