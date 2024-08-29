Свитолина в украинском дерби на US Open одолела Калинину и пробилась в 1/16 финала: видеообзор

В ночь на 29 августа на Открытом чемпионате США по теннису состоялись матчи 1/32 финала. В одном из них встречались Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Элина Свитолина – Ангелина Калинина 2:0 (6:1, 6:2)

Это был третий очный поединок между украинками. Как и два предыдущих, он закончился в пользу одесситки и длился два сета, пишет 24 Канал.

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Несмотря на большое количество близких геймов в этом матче, он был довольно односторонним. Элина обеспечивала себе гандикап со старта и не позволяла уроженке новой Каховки приблизиться в счете.

В первой партии Ангелина смогла взять лишь один гейм, который также мог остаться за Элиной. Однако она не реализовала два брейк-поинта.

Второй сет начался с четырех подряд выигранных геймов Свитолиной. После этого обе спортсменки защищали свои подачи, поэтому партия закончилась со счетом 6:2.

Смотрите видеообзор матча Свитолина – Калинина

К слову. В 1/16 финала американского "мэйджора" пробилась также первая ракетка Украины Марта Костюк. Она в матче второго круга одолела британку Гарриет Дарт.

Отметим, что следующей соперницей Элины Свитолиной станет третья ракетка мира Коко Гофф. Сейчас в истории их противостояний паритет – 1:1. Матч состоится 30 августа.