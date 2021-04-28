Екатерина Козлова – Зарина Дияс 2:0 (6:4, 6:4)

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Козлова выиграла подачу соперницы на старте поединка, однако та ответила обратным брейком и повела 4:1. Украинка собралась и в середине сета оформила два брейка. Это позволило Екатерине выиграть сет – 6: 4.

Начало второго сета оказалось идентичным: украинка начала с брейка, но сразу проиграла свою подачу. В 5 гейме Козлова сделала решающий брейк. Наша теннисистка повела 4:2.

При счете 5:3 украинка имела матч-болл на подаче Дияс, но не воспользовалась им. В следующем гейме Екатерина таки подала на матч – снова 6:4.

Благодаря победе в квалификации Козлова выступит в основной сетке турнира в Мадриде. Также в основной сетке гарантированно сыграет Элина Свитолина.