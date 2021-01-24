Вест Хэм 23 января в 1/16 финала Кубка Англии встретился со скромным Донкастером. Хозяева разгромили соперника, а один из голов забил Андрей Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко вышел с первых минут во встрече и записал в свой актив гол. Авторитетный портал WhoScored высоко оценил действия игрока сборной Украины в кубковом противостоянии.

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Оценка Ярмоленко

Главный наставник Вест Хэма Дэвид Мойес использовал украинца в качестве единственного центрального нападающего и не прогадал. Ярмоленко уже на 32-й минуте отличился результативным голом. При счете 1:0 в пользу Вест Хэма Андрей получил классную передачу из глубины поля и элегантно перебросил голкипера, который уже вышел из рамки ворот – 2:0.

Его команда еще дважды отмечалась во владениях гостей – 4:0. Вест Хэм идет в 1/8 финала Кубка Англии. Этот гол стал для украинца третьим в Кубке футбольной лиги. Украинец провел на поле весь матч и получил высокую оценку – 8.2 балла.

Выше только у полузащитника "молотобойцев" Пабло Форнальса, который стал лучшим во встрече – 8.6. В следующем круге турнира команда Ярмоленко сыграет против победителя матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.



Вест Хэм – Донкастер: оценки игроков / Скриншот с WhoScored