Вест Хем 23 січня в 1/16 фіналу Кубка Англії зустрівся зі скромним Донкастером. Господарі розгромили суперника, а один з голів забив Андрій Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко вийшов зі стартових хвилин у зустрічі та записав у свій актив гол. Авторитетний портал WhoScored високо оцінив дії гравця збірної України у кубковому протистоянні.

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Оцінка Ярмоленка

Головний наставник Вест Хема Девід Моєс використав українця у ролі єдиного центрального нападника та не прогадав. Ярмоленко вже на 32-й хвилині відзначився результативним голом. За рахунку 1:0 на користь Вест Хема Андрій отримав класну передачу з глибини поля та елегантно перекинув голкіпера, який вже вийшов з рамки воріт – 2:0.

Його команда ще двічі відзначалась у володіннях гостей – 4:0. Вест Хем крокує в 1/8 фіналу Кубка Англії. Цей гол став для українця третім у Кубку футбольної ліги. Українець провів на полі весь матч та отримав високу оцінку – 8.2 бала.

Вище лише у півзахисника "молотобійців" Пабло Форнальса, який став найкращим у зустрічі – 8.6. У наступному колі турніру команда Ярмоленка зіграє проти переможця матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.



Вест Хем – Донкастер: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored