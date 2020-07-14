Донецкий "Шахтер" является одним из нескольких европейских клубов, которые проявляют активный интерес к форварду "Аль-Духаиля" и сборной Катара Алмоэзу Али.

На 23-летнего футболиста также претендуют "Базель", "Галатасарай" и московский "Локомотив". Об этом сообщает Transfermarketweb.

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ЛАСК и "Тоттенхэм" уже получили отказ от Али. В клуб из АПЛ он не хотел идти, поскольку "шпоры" рассматривали только в качестве прибыли с будущей продажи футболиста.

Трансферная стоимость Алмоэза Али оценивается в 2,4 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt.

Что известно об Алмоэзе Али

23-летний футболист родился в Судане, но в юном возрасте переехал в Катар, где учился футболу в академии клуба "Аль-Духаиль", а уже оттуда переехал в бельгийский "Эйпен".

Дебютировал во взрослом футболе в Австрии, в клубе ЛАСК, также поиграл за австрийский "Пашинг" и испанский клуб "Культураль Леонес", после чего вернулся в Катар, в родной "Аль-Духаиль".

С 2016 года играет за национальную сборную Катара (43 матча и 23 гола). Может сыграть на позиции правого и левого вингера, или же в центре атаки. За "Аль-Духаиль" сыграл 95 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 30 результативных передач.

Алмоэз Али: смотрите видео