Донецький "Шахтар" є одним з декількох європейських клубів, які проявляють активний інтерес до форварда "Аль-Духаіля" і збірної Катару Алмоезу Алі.

На 23-річного футболіста також претендують "Базель", "Галатасарай" і московський "Локомотив". Про це повідомляє Transfermarketweb.

До теми: Футболіст "Шахтаря" Соболь націлився перейти у топ-лігу: гравцем зацікавилися в Англії

ЛАСК і "Тоттенхем" вже отримали відмову від Алі. У клуб з АПЛ він не хотів піти, оскільки "шпори" розглядали тільки в якості прибутку з майбутнього продажу футболіста.

Трансферна вартість Алмоеза Алі оцінюється в 2,4 мільйона євро, згідно даних Transfermarkt.

Що відомо про Алмоеза Алі

23-річний футболіст народився в Судані, але в юному віці переїхав до Катару, де навчався футболу в академії клубу "Аль-Духаіль", а вже звідти переїхав до бельгійського "Ейпена".

Дебютував у дорослому футболі в Австрії, в клубі ЛАСК, також пограв за австрійський "Пашинг" та іспанський клуб "Культураль Леонес", після чого повернувся в Катар, в рідний "Аль-Духаіль".

З 2016 року грає за національну збірну Катару (43 матчі і 23 голи). Може зіграти на позиції правого і лівого вінгера, або ж в центрі атаки. За "Аль-Духаіль" зіграв 95 матчів, в яких забив 28 голів і віддав 30 результативних передач.

Алмоез Алі: дивіться відео