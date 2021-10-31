Экс-тренера Динамо не пустили на матч Аталанты Малиновского из-за вакцинации "Спутником V"
31 октября 2021 , 20:59Читати новину українською
Источник:Eurosport
Экс-тренер киевского Динамо Юрий Семин не смог попасть на матч 11-го тура Серии А Аталанта – Лацио. А все из-за того, что у него не было нужной вакцины.
"Провинилась" российская вакцина
Семин хотел посмотреть на игру российского футболиста Алексея Миранчука, который теперь выступает за бергамскую команду, однако у него были проблемы с вакцинацией, поэтому он не попал на стадион.
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Виной всему стала российская вакцина "Спутник V", которую не признают в Евросоюзе.
Приехал на матч Аталанта – Лацио. На матч не попал, поскольку без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на Ювентус – Зенит с прививкой Спутником проблем не будет,
– написал экс-тренер Динамо в своем инстаграме.
- Аталанта и Лацио сыграли вничью 2:2.
- К тому же Семин ничего не потерял, поскольку россиянин Миранчук так и просидел весь матч в запасе.
- Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус – Зенит состоится во вторник в Турине.