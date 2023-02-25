15 января Челси официально объявило о трансфере Михаила Мудрика. После чего многие пророчили ему карьеру, которую в Лондоне получил его земляк Андрей Шевченко. Но пока у левого вингера не все так складывается, как хотелось бы.

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Из пяти матчей Михаил может занести себе в актив только дебютный матч против Ливерпуля. В четырех следующих Мудрик ничем на футбольном поле не поражал. Украинец вместе с командой готовится к следующему поединку против Тоттенхэма (26 февраля).

Грант: Шевченко – большой талант, я не могу их сравнивать

Бывший наставник лондонского клуба Авраам Грант высказал свое мнение по поводу игры Мудрика. Он назвал Шевченко фантастическим футболистом, но не стал сравнивать Михаила с Шевой.

"Это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Я надеюсь, что у Челси появится хорошая стратегия, которая позволит украинцу проявлять свой талант лучше", - сказал бывший тренер "синих".

Грант уверен, что бывшему "горняку" будет крайне сложно добраться до карьеры легендарного в прошлом футболиста сборной Украины.

Мудрик или Шевченко? Шевченко – большой талант. Я не могу их сравнивать. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но, по-моему, не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств, из своего таланта,

– добавил Грант.

Любопытно! Авраам Грант сначала работал в Челси спортивным директором. А уже с 20 сентября 2020-го по 24 мая 2008-го возглавлял лондонцев. Команда под его руководством провела 54 матча. В настоящее время руководит сборной Замбии.

Напомним, что контракт Мудрика с аристократами рассчитан до конца июня 2031 года. Отметим, что у "синих" Михаил выступает под 15-м номером.

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