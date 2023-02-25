15 січня Челсі офіційно оголосило про трансфер Михайла Мудрика. Після чого багато людей пророкували йому кар'єру, яку у Лондоні здобув його земляк Андрій Шевченко. Але наразі у лівого вінгера не все так складається, як би хотілось.

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Із п'яти матчів Михайло може занести собі в актив лише дебютний матч проти Ліверпуля. У чотирьох наступних Мудрик нічим на футбольному полі не вражав. Українець разом із командою готується до наступного поєдинку проти Тоттенхема (26 лютого).

Грант: Шевченко – великий талант, я не можу їх порівнювати

Колишній наставник лондонського клубу Авраам Грант висловив свою думку щодо гри Мудрика. Він назвав Шевченка фантастичним футболістом, але не став порівнювати Михайла з Шевою.

"Це хороший гравець, в цьому немає жодних сумнівів. Я сподіваюсь, що у Челсі з'явиться хороша стратегія, яка дозволить українцю проявляти свій талант якнайкраще", – сказав колишній тренер "синіх".

Грант впевнений, що колишньому "гірнику" буде вкрай складно дістатись до кар'єри легендарного у минулому футболіста збірної України.

Мудрик чи Шевченко? Шевченко – великий талант. Я не можу їх порівнювати. Шевченко в найкращій формі був, мабуть, найкращим футболістом світу. Це фантастичний гравець, просто неймовірний. На жаль, я працював з ним вже наприкінці його кар'єри, але на своєму піку він був найкращим нападником у світі. Розумний, якісний. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка. Але, на мою думку, не потрібно їх порівнювати. Кожен має витискати максимум зі своїх якостей, зі свого таланту,

– додав Грант.

Цікаво! Авраам Грант спершу працював у Челсі спортивним директором. А вже з 20 вересня 2020-го по 24 травня 2008-го років очолював лондонців. Команда під його керівництвом провела 54 матчі. Наразі керує збірною Замбії.

Нагадаємо, що контракт Мудрика з "аристократами" розрахована до кінця червня 2031 року. Відзначимо, що у "синіх" Михайло виступає під 15-м номером.

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