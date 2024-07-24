Экспозиция была установлена благодаря поддержке правительства Великобритании, Национального олимпийского комитета Украины и спортивного комитета Украины. Она напоминает всему миру о цене, которую платит Украина за свою свободу.

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Инсталляция в Лондоне в честь погибших спортсменов

В центре экспозиции цифра "487" – примерное количество погибших украинских спортсменов с начала полномасштабной агрессии России. Она закрашена в сине-желтые цвета нашего флага. Вокруг цифры размещен спортивный реквизит, символизирующий виды спорта, которыми занимались погибшие атлеты.

Экспозиция "487" посвящена погибшим украинским спортсменам / скриншоты из видео

Напомним, что в середине июля в Париже состоялся марш памяти погибших украинских спортсменов. Участники шествия надели футболки с фамилиями убитых атлетов.

Отметим, что в апреле 2022 года Спортивным Комитетом Украины был основан проект "Ангелы спорта". Он создан ради чествования памяти украинских спортсменов и тренеров, погибших в результате российской военной агрессии на территории Украины.

26 июля в столице Франции начнутся летние Олимпийские игры. Украину на соревнованиях представят 140 спортсменов.