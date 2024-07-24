Експозиція була встановлена завдяки підтримці уряду Великої Британії, Національного олімпійського комітету України та спортивного комітету України. Вона нагадує усьому світу про ціну, яку платить Україна за свою свободу.

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Інсталяція у Лондоні на честь загиблих спортсменів

У центрі експозиції цифра "487" – приблизна кількість загиблих українських спортсменів від початку повномасштабної агресії Росії. Вона зафарбована у синьо-жовті кольори нашого прапора. Навколо цифри розміщений спортивний реквізит, який символізує види спорту, якими займалися загиблі атлети.

Експозиція "487" присвячена загиблим українським спортсменам / скриншоти з відео

Нагадаємо, що у середині липня в Парижі відбувся марш пам'яті загиблих українських спортсменів. Учасники ходи одягли футболки з прізвищами вбитих атлетів.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Спортивним Комітетом України був заснований проєкт "Янголи спорту". Він створений заради вшанування пам’яті українських спортсменів та тренерів, які загинули внаслідок російської військової агресії на території України.

26 липня у столиці Франції розпочнуться літні Олімпійські ігри. Україну на змаганнях представлять 140 спортсменів.