Эксперт по пенальти: кто стал лучшим снайпером в 2020 году
Звезда Ювентуса Криштиану Роналду возглавил очередной футбольный рейтинг. На этот раз португальский нападающий стал лидером по реализации 11-метровых ударов в 2020 году.
Авторитетный портал Transfermarkt определил топ-10 лучших исполнителей пенальти в 2020 году. Лидером рейтинга стал Криштиану Роналду, который в свои 35 лет превзошел младших Бруну Фернандеша из МЮ и Чиро Иммобиле из Лацио.
Примечательно Криштиану Роналду побил "вечный" показатель Пеле
В прошлом году португальский нападающий сумел реализовать 17 пенальти. Его ближайшим конкурентом стал земляк Криштиану и атакующий полузащитник "красных дьяволов" Фернандеш. Тройку лидеров замкнул нападающий итальянцев Иммобиле. Они удачно выполнили 15 и 14 пенальти соответственно.
В списке нет ни одного клуба, который был представлен двумя футболистами. Больше всего игроков из итальянской Серии А – 4. Еще по два из АПЛ и испанской Ла Лиги. Также по одному из немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
Transfermarkt весело подписал фотографию: "Не сюрприз. Криштиану не остановить".
Топ-10 лучших исполнителей пенальти в 2020 году (в голах)
- Криштиану Роналду (Ювентус) – 17
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 15
- Чиро Иммобиле (Лацио) – 14
- Ромелу Лукаку (Интер) – 10
- Андрей Крамарич (Хоффенхайм 1899) – 9
- Жордан Верету (Рома) – 9
- Неймар (ПСЖ) – 9
- Лукас Окампос (Севилья) – 9
- Лионель Месси (Барселона) – 9
- Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 8
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