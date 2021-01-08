Звезда Ювентуса Криштиану Роналду возглавил очередной футбольный рейтинг. На этот раз португальский нападающий стал лидером по реализации 11-метровых ударов в 2020 году.

Авторитетный портал Transfermarkt определил топ-10 лучших исполнителей пенальти в 2020 году. Лидером рейтинга стал Криштиану Роналду, который в свои 35 лет превзошел младших Бруну Фернандеша из МЮ и Чиро Иммобиле из Лацио.

Примечательно Криштиану Роналду побил "вечный" показатель Пеле

В прошлом году португальский нападающий сумел реализовать 17 пенальти. Его ближайшим конкурентом стал земляк Криштиану и атакующий полузащитник "красных дьяволов" Фернандеш. Тройку лидеров замкнул нападающий итальянцев Иммобиле. Они удачно выполнили 15 и 14 пенальти соответственно.

В списке нет ни одного клуба, который был представлен двумя футболистами. Больше всего игроков из итальянской Серии А – 4. Еще по два из АПЛ и испанской Ла Лиги. Также по одному из немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

Transfermarkt весело подписал фотографию: "Не сюрприз. Криштиану не остановить".

Топ-10 лучших исполнителей пенальти в 2020 году (в голах)