Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду очолив черговий футбольний рейтинг. Цього разу португальський нападник став лідером з реалізації 11-метрових ударів у 2020 році.

Авторитетний портал Transfermarkt визначив топ-10 найкращих виконавців пенальті у 2020 році. Лідером рейтингу став Кріштіану Роналду, який у свої 35 років перевершив молодших Бруну Фернандеша з МЮ та Чіро Іммобіле з Лаціо.

Варте уваги Кріштіану Роналду побив "вічний" показник Пеле

Торік португальський нападник зумів реалізувати 17 пенальті. Його найближчим конкурентом став земляк Кріштіану та атакувальний півзахисник "червоних дияволів" Фернандеш. Трійку лідерів замкнув нападник італійців Іммобіле. Вони вдало виконали 15 та 14 пенальті відповідно.

У списку немає жодного клубу, який би був представлений двома футболістами. Найбільше гравців із італійської Серії А – 4. Ще по два з АПЛ та іспанської Ла Ліги. Також по одному з німецької Бундесліги та французької Ліги 1.

Transfermarkt весело підписав світлину: "Не сюрприз. Кріштіану не зупинити".

Топ-10 найкращих виконавців пенальті у 2020 році (у голах)