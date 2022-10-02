Бех-Романчук: Настолько разочаровалась в них

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Марина Бех-Романчук откровенно рассказала о российских спортсменах, продолжающих молчать о войне в Украине. Ни один из ее знакомых, с которыми раньше общалась, даже не смог спросить, как у нашей легкоатлетки дела.

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Украинка призналась, что сильно разочаровалась в этих людях.

"Ни один спортсмен этой "великой страны" не написал ни одного слова поддержки от 24 февраля. Окей, боитесь написать поддержку в сторону Украины или осудить агрессию? Ладно. Но могли просто спросить, как у нас дела, все ли в порядке, все ли живы и в безопасности. И это учитывая, что со многими спортсменами этой страны мы раньше общались, неоднократно пересекалась на соревнованиях. Настолько разочаровалась в них", - рассказала Бех-Романчук.

"Не понимаю, как можно быть такими бесчеловечными"

Марина уверена, что из-за такой их позиции они будут оставаться со стороны даже после их возможного возвращения на международную арену. Будущие поколения будут страдать из-за действий нынешних спортсменов и всей страны.

Не понимаю, как можно быть такими бесчеловечными. Спортсмены "большой страны" будут оставаться в стороне даже после их возможного возвращения в спорт. Какую позицию приняли сейчас, такова будет в их сторону в будущем. Они навсегда останутся гражданами страны-агрессора, страны-террориста. Это не только на годы, а на целые поколения,

– заверила украинская легкоатлетка.

Напомним, что легкоатлетический сезон прошел без спортсменов из страны-агрессора. Теперь они могут соперничать только в своем загнивающем государстве и бороться только с земляками.

Обратите внимание! Полное эксклюзивное интервью с Мариной Бех-Романчук читайте – по ссылке. Легкоатлетка рассказала о сложном сезоне, оправданном риске, работе с психологом и бедствии россиянки Марии Ласицкене.