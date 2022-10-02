Бех-Романчук: Это очень познавательный сезон

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Марина Бех-Романчук рассказала о сложном сезоне на фоне войны в Украине. Этот сезон можно назвать экспериментальным для нашей легкоатлетки.

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Марина соревновалась не только на родной длине, но и в тройном прыжке. Однако можно только похлопать спортсменке, которая справилась с такой сложной задачей.

Хотя сама Бех-Романчук не полностью довольна своими выступлениями в сезоне, она называет его неоднозначным, ведь все задуманное удалось воплотить в реальность.

Честно говоря, у меня двоякое отношение и ощущение от этого сезона. Не все запланированное удалось претворить в жизнь, хотя назвать сезон неудачным тоже не могу. Это очень познавательный сезон, в котором столкнулась со многими новинками, на которые не всегда удалось правильно реагировать.

– рассказала прыгунка в длину.

Под словом "новинки" легкоатлетка имела в виду сезон с новыми испытаниями, с которыми не сталкивалась в прошлом. Неоднократно оба старта на длине и тройном были не только в один день, а с разницей в пару часов.

Сталкивалась с новыми испытаниями, ведь в этом сезоне соревновалась сразу в двух дисциплинах. Бывали этапы, когда два вида происходили не в один день, а почти в одно время. Не всегда удавалось подойти ко всему с правильной стороны. Надо было привыкать, ведь впервые в карьере столкнулась с такой ситуацией. Сезон выдался познавательным и очень интересным,

– ответила Бех-Романчук.

Напомним, что сезон Бриллиантовой лиги Бех-Романчук начала с "серебра" в тройном прыжке в Дохе и закончила второе место в этой же дисциплине в швейцарском Цюрихе.