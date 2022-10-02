Бех-Романчук: Настільки розчарувалась у них

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Марина Бех-Романчук відверто розповіла про російських спортсменів, які продовжують мовчати про війну в Україні. Жоден із її знайомих, з якими раніше спілкувалась, навіть не зміг запитатись, як у нашої легкоатлетки справи.

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Українка зізналась, що сильно розчарувалась у цих людях.

"Жоден спортсмен цієї "вєлікой страни" не написав жодного слова підтримки від 24 лютого. Окей, боїтесь написати підтримку у сторону України чи засудити агресію? Гаразд. Але ж могли просто спитатись, як у нас справи, чи все гаразд, чи усі живі та в безпеці. І це враховуючи те, що з багатьма спортсменами цієї країни ми раніше спілкувались, неодноразово перетиналась на змаганнях. Настільки розчарувалась у них", – розповіла Бех-Романчук.

"Не розумію, як можна бути такими нелюдяними"

Марина впевнена, що через таку їх позицію вони залишатимуться збоку навіть після їх можливого повернення на міжнародну арену. Майбутні покоління страждатимуть через дії теперішніх спортсменів та цілої країни.

Не розумію, як можна бути такими нелюдяними. Спортсмени "вєлікой страни" будуть залишатись збоку навіть після їхнього можливого повернення у спорт. Яку позицію прийняли зараз, така буде у їхню сторону в майбутньому. Вони назавжди залишаться громадянами країни-агресора, країни-терориста. Це не лише на роки, а на цілі покоління,

– запевнила українська легкоатлетка.

Нагадаємо, що легкоатлетичний сезон минув без спортсменів із країни-агресора. Тепер вони можуть змагатись лише у своїй державі, яка загниває, та боротись лише із земляками.

Зверніть увагу! Повне ексклюзивне інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук читайте – за посиланням. Легкоатлетка розповіла про складний сезон, виправданий ризик, роботу з психологом та бідкання росіянки Марії Ласіцкене.