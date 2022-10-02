Бех-Романчук: Изменять ее не будут

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Марина Бех-Романчук призналась, что новая система правил довольно неточной, но менять ее никто уже не будет. Даже какие-то протесты легкоатлетов не изменят ничего.

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Легкоатлеты неоднократно публиковали подобные прыжки с заступом, забиравшим у них медаль. Бех-Романчук привела несколько примеров спортсменов. К сожалению, атлетам ничего не остается, как привыкнуть к новой системе.

"Больше этого вопроса легкоатлеты не поднимали. Хотя было много случаев, когда легкоатлеты выкладывали в своих соцсетях видео с моментом спорного прыжка. На некоторых из них это заступление даже сложно назвать заступом. Та самая Ивана Шпанович, ставшая на чемпионате мира седьмой. Сербка опубликовала свой скачок, который был в 7 метрах.Кстати, идентичное попадание, которое было у меня в Сербии.Она написала большой текст, в котором затронула тему новой системы. К сожалению, менять ее не будут, а возвращения старой даже не следует ждать. ..", – рассказала Марина.

Никто не реагирует на наше недовольство. Не знаю, что должны сделать легкоатлеты, чтобы достучаться до людей, которые ввели эту систему. Нам ничего не остается, как просто адаптироваться к тому, что уже есть. Будем "выживать" в этих новых условиях,

– отметила украинская прыгунка в длину.

Преимущества новой системы

"Также приведу пример шведа, который тоже имел похожее попадание. На чемпионате Европы был подобный момент с британцем, который уже даже успел пробежать круг уважения после оглашения результатов. Однако у него забрали награду после того, как одна из сборных подала протест. В итоге – британец оказался за пределами пьедестала. Это говорит о том, что новая система не идеальна и дает сбой. Возможно, ее будут совершенствовать, но возвращать предыдущие правила уже точно никто не будет", - добавила украинка.

Бех-Романчук назвала преимущество новой системы для организаторов соревнований. Одной из таковых является скорость. По старой системе после заступа легкоатлета нужно было менять кассету. Эта процедура занимала некоторое время. А сейчас ничего менять не нужно. Все снимается на камеру, все гораздо быстрее.

Во-вторых, это количество судей. Над планкой не нужно сидеть двум – трем судьям, которые даже не могут отвести от нее взгляд. Прежде всего, изменение системы связано со временем. Новые правила значительно экономят время соревнований.

Интересно, что раньше в прыжках в длину использовали брусок. Вдоль его линии устанавливали пластилиновый индикатор, который показывал, был ли заступ у легкоатлета. По новой системе все снимается на камеру, а через повтор можно просмотреть чистоту прыжка

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