Бех-Романчук: Змінювати її не будуть

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Марина Бех-Романчук зізналась, що нова система правил є доволі неточною, але змінювати її ніхто вже не буде. Навіть якісь протести легкоатлетів не змінять абсолютно нічого.

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Легкоатлети неодноразово публікували подібні стрибки із заступом, який забирав у них медаль. Бех-Романчук навела декілька прикладів спортсменів. На жаль, атлетам нічого не залишається, як звикнути до нової системи.

"Більше цього питання легкоатлети не підіймали. Хоча було багато випадків, коли легкоатлети викладали у своїх соцмережах відео з моментом спірного стрибка. На деяких із них цей заступ навіть складно назвати заступом. Та сама Івана Шпанович, яка стала на чемпіонаті світу сьомою. Сербка опублікувала свій стрибок, який був за 7 метрів. До речі, ідентичне попадання, яке було в мене у Сербії. Вона написала великий текст, у якому зачепила тему нової системи. На жаль, змінювати її не будуть, а повернення старої навіть не слід чекати...", – розповіла Марина.

Ніхто не реагує на наші невдоволення. Не знаю, що мають такого зробити легкоатлети, щоб достукатись до людей, які ввели цю систему. Нам нічого не залишається, як просто адаптуватись до того, що вже є. Будемо "виживати" у цих нових умовах,

– зауважила українська стрибунка у довжину.

Переваги нової системи

"Також наведу приклад шведа, який теж мав схоже попадання. На чемпіонаті Європи був подібний момент із британцем, який вже навіть встиг пробігти коло пошани після оголошення результатів. Однак у нього забрали нагороду після того, як одна зі збірних подала протест. У підсумку – британець опинився за межами п'єдесталу. Це говорить про те, що нова система не є ідеальною та дає збій. Можливо, її будуть удосконалювати, але повертати попередні правила вже точно ніхто не буде", – додала українка.

Бех-Романчук назвала перевагу ново системи для організаторів змагань. Однією з таких є швидкість. За старою системою після заступу легкоатлета потрібно було змінювати касету. Ця процедура займала певний час. А зараз нічого змінювати не потрібно. Все знімається на камеру, все набагато швидше.

По-друге, це кількість суддів. Над планкою не потрібно сидіти двом – трьох суддям, які навіть не можуть відвести від неї погляд. Насамперед зміна системи пов'язана з часом. Нові правила значно економлять час змагань.

Цікаво, що раніше у стрибках у довжину використовували брусок. Вздовж його лінії встановлювали пластиліновий індикатор який показував, чи був заступ у легкоатлета. За новою системою все знімається на камеру, а через повтор можна переглянути чистоту стрибка

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