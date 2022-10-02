Бех-Романчук: Общалась с родными, которые остались дома, и много плакала

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала прыгунка в длину откровенно призналась, что сконцентрироваться на соревнованиях было очень сложно, ведь не читать новостей, не следить за событиями в родной стране было невозможно.

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"Даже если ты их не читаешь, то все равно мониторишь инстаграмм. После 24 февраля украинцы стали еще более активны в соцсетях, где делятся важной информацией. Чтобы не следить за войной нужно просто закрыться в комнате, выключить телефон, ни с кем не общаться "Тогда есть возможность ничего не услышать. Знаете, сложно не так выйти на соревнования и сконцентрироваться, как оставить свои переживания в отеле, выйти в сектор и просто сделать свою работу", – рассказала Марина.

Бех-Романчук рассказала о первом сложном месяце после выезда из Украины. Марина призналась, что много плакала на тренировочном сборе в Португалии, потому что сильно скучала по дому.

Первый месяц я не жила, а мучилась. Это иначе не назовешь. Каждый день для меня на собрании в Португалии был нереально тяжелым. Постоянно мониторила новости, практически не вылезала из них. Сильно волновалась за страну, общалась с родными, оставшимися дома, и много плакала. Я не могла примириться с тем, что через месяц не смогу приехать домой. Я не смогу сесть и после собрания вернуться в Украину. Мы постоянно ищем новое жилье за ​​границей. Я все еще просыпаюсь каждый день с трудом на сердце. А все потому, что я не дома,

– призналась легкоатлетка.

"Готовая утром к вечеру ездить по городу, но просто побыть дома"

Бех-Романчук скучает по обычным бытовым делам, которыми занимались до 24 февраля вместе с мужем, известным пловцом Михаилом Романчуком.

"Я не дома отдыхаю. Я не дома тренируюсь. Я не могу с мужчиной просто погулять в любимом лесу или поехать в город по делам. Рассказывала как-то мужчине о том, как скучаю по тем дням, когда мы в конце концов отдыхали, а не мотались по городу по делам. Сейчас готова на все. Готова утром и к вечеру ездить по городу, но чтобы просто побыть дома", – добавила прыгунья в длину.

К слову. Полностью эксклюзивное интервью с Мариной Бех-Романчук читайте – по ссылке.