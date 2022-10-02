Бех-Романчук: Такие маленькие спортивные победы ведут к нашей великой победе

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Марина Бех-Романчук отметила, что спортсмены являются лицами своих стран. Своими выступлениями на международных соревнованиях они могут достучаться мира и попросить помощи.

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По мнению прыжки в длину, спортивные победы помогают украинцам поднять их спортивный дух. Бех-Романчук заверила, что в сложившейся ситуации украинские спортсмены не имеют права на момент слабости. Нужно каждый раз доказывать свой профессионализм на спортивном фронте и прославлять свою страну.

Марина поблагодарила наших защитников. Ведь благодаря им спортсмены могут выступать за границей и делать так, чтобы весь мир стоя слушал украинский гимн.

Мы – лицо своей страны на спортивном фронте. На мой взгляд, именно такие маленькие спортивные доблести ведут к нашей великой победе. Они поднимают настроение украинцев и боевой дух наших военных, ценой собственного здоровья и жизни каждый день защищают нас от врага. Благодаря нашим защитникам можем тренироваться и выступать за границей, поднимать сине-желтый флаг выше других. Поэтому мы тоже должны быть сильными и побеждать,

– заявила Бех-Романчук.

"Победа была не столько для меня, сколько для Украины"

Марина отметила поддержку со стороны украинцев, приславших ее приятными сообщениями после победы на Евро в Мюнхене, где Бех-Романчук получила "золото".

"Например, после чемпионата Европы получила очень много приятных сообщений. Знаете, эта победа была не так для меня, как для Украины. Невозможно передать те ощущения, которые получаешь, когда флаг страны поднимается выше других, а украинский гимн раздается на церемонии награждения. Это действительно что-то фантастическое", – рассказала Бех-Романчук.

Еще один плюс от спортивных побед украинцев так это то, что увеличивается заинтересованность иностранной печати из-за которой можно рассказать о войне в Украине.

После хороших выступлений много общаемся с прессой, которой можно рассказать всю правду о войне в Украине. Это возможность не давать миру забыть, что у нас до сих пор продолжаются военные действия,

– ответила титулованная легкоатлетка.

Любопытно. Полное интервью с Мариной Бех-Романчук читайте – по ссылке.