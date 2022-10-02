Бех-Романчук: Спілкувалась із рідними, які залишились вдома, та багато плакала

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 канала стрибунка у довжину відверто зізналась, що сконцентруватись на змаганнях було вкрай складно, адже не читати новин, не стежити за подіями в рідній країні було неможливо.

До теми Ми – обличчя своєї країни, – Бех-Романчук про важливість спортивних перемог на фоні війни

"Навіть, якщо ти їх не читаєш, то все одно моніториш інстаграм. Після 24 лютого українці стали ще більш активні у соцмережах, де діляться важливою інформацією. Щоб не стежити за війною потрібно просто зачинитись у кімнаті, вимкнути телефон, ні з ким не спілкуватись. От тоді є можливість нічого не почути. Знаєте, складно не так вийти на змагання та сконцентруватись, як залишити свої переживання у готелі, вийти у сектор та просто зробити свою роботу", – розповіла Марина.

Бех-Романчук розповіла про перший складний місяць після виїзду з України. Марина зізналась, що багато плакала на тренувальному зборі у Португалії, адже сильно сумувала за домом.

Перший місяць я не жила, а мучилась. Це інакше не назвеш. Кожен день для мене на зборах у Португалії був нереально важким. Постійно моніторила новини, практично не вилазила із них. Сильно хвилювалась за країну, спілкувалась із рідними, які залишились вдома, та багато плакала. Я не могла змиритись із тим, що через місяць не зможу приїхати додому. Я не зможу сісти та після зборів повернутись в Україну. Ми постійно шукаємо нове житло за кордоном. Я досі прокидаюсь кожного дня з важкістю на серці. А все через те, що я не вдома,

– зізналась легкоатлетка.

"Готова зранку до вечора їздити містом, але просто побути вдома"

Бех-Романчук сумує за звичайними побутовими справами, якими займались до 24 лютого разом із чоловіком, відомим плавцем Михайлом Романчуком.

"Я не вдома відпочиваю. Я не вдома тренуюсь. Я не можу з чоловіком просто погуляти в улюбленому лісі чи поїхати в місто у справах. Розповідала якось чоловіку про те, як сумую за тими днями, коли ми врешті-решт відпочивали, а не мотались по місту у справах. Зараз готова на все. Готова зранку і до вечора їздити містом, але щоб просто побути вдома", – додала стрибунка у довжину.

До слова. Повністю ексклюзивне інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук читайте – за посиланням.