Экс-звезда Шахтера Коста вышел на матч в США с украинским флагом: красивое видео
Источник:инстаграмм Дугласа Косты
Сердце бывшего игрока Шахтера Дугласа Косты со всей Украиной. Бразилец вышел на футбольное поле с "сине-желтым" флагом.
В США поддерживают Украину
Дуглас Коста помог Лос-Анджелесу Гелакси одержать минимальную победу над Нью-Йорк Сити (1:0) в американском МЛС. Бразилец отметился красивым поступком и выразил поддержку Украине во всем мире.
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Игрок после поединка прошелся по полю с сине-желтым флагом. Коста хорошо помнит, какой мощный трамплин дали ему выступления в украинском чемпионате за Шахтер. Именно из этой команды он направился в топовые клубы Европы.
В клубе тоже поддержали украинское государство. Перед поединком на табло высветилось сине-желтое знамя.
Видео поддержки Дугласа Косты
- Дуглас Коста тепло говорил об украинцах, которые помогали ему и поддерживали.
- В Украине бразилец выступал в течение 2010 – 2015 годов. Большую часть своих сыгранных за карьеру матчей футболист отыграл как раз в украинском чемпионате – 141 поединок.
- В УПЛ отличился 29 голами и 30 ассистами. С Шахтером трижды становился чемпионом страны и одерживал победу в Суперкубке и Кубке Украины.
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