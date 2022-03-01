В США поддерживают Украину Дуглас Коста помог Лос-Анджелесу Гелакси одержать минимальную победу над Нью-Йорк Сити (1:0) в американском МЛС. Бразилец отметился красивым поступком и выразил поддержку Украине во всем мире. Читайте такжеВернидуб пожертвовал работой в Шерифе ради защиты Украины Игрок после поединка прошелся по полю с сине-желтым флагом. Коста хорошо помнит, какой мощный трамплин дали ему выступления в украинском чемпионате за Шахтер. Именно из этой команды он направился в топовые клубы Европы. В клубе тоже поддержали украинское государство. Перед поединком на табло высветилось сине-желтое знамя. Видео поддержки Дугласа Косты Дуглас Коста тепло говорил об украинцах, которые помогали ему и поддерживали. В Украине бразилец выступал в течение 2010 – 2015 годов. Большую часть своих сыгранных за карьеру матчей футболист отыграл как раз в украинском чемпионате – 141 поединок. В УПЛ отличился 29 голами и 30 ассистами. С Шахтером трижды становился чемпионом страны и одерживал победу в Суперкубке и Кубке Украины. Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!