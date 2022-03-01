Дуглас Коста помог Лос-Анджелесу Гелакси одержать минимальную победу над Нью-Йорк Сити (1:0) в американском МЛС. Бразилец отметился красивым поступком и выразил поддержку Украине во всем мире.

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Игрок после поединка прошелся по полю с сине-желтым флагом. Коста хорошо помнит, какой мощный трамплин дали ему выступления в украинском чемпионате за Шахтер. Именно из этой команды он направился в топовые клубы Европы.

В клубе тоже поддержали украинское государство. Перед поединком на табло высветилось сине-желтое знамя.