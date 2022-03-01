У США підтримують Україну

Дуглас Коста допоміг Лос-Анджелес Гелаксі здобути мінімальну перемогу над Нью-Йорк Сіті (1:0) в американському МЛС. Бразилець відзначився красивим вчинком та висловив підтримку Україні на увесь світ.

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Гравець після поєдинку пройшовся полем із синьо-жовтим прапором. Коста добре пам'ятає, який потужний трамплін дали йому виступи в українському чемпіонаті за Шахтар. Саме з цієї команди він попрямував у топові клуби Європи.

У клубі теж підтримали українську державу. Перед поєдинком на табло висвітився синьо-жовтий стяг.

Відео підтримки Дугласа Кости

Дуглас Коста тепло говорив про українців, які допомагали йому та підтримували.

В Україні бразилець виступав протягом 2010 – 2015 років. Більшу частину свої зіграних за кар'єру матчів футболіст відіграв якраз в українському чемпіонаті – 141 поєдинок.

В УПЛ відзначився 29 голами та 30 асистами. Із Шахтарем тричі ставав чемпіоном країни та здобував перемогу у Суперкубку та Кубку України.

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