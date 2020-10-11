Ексзірка "Реала" втретє повернувся у рідний клуб – гравець отримуватиме мізерні гроші
Колишній гравець "Реала" та "МанСіті" Робінью втретє повернувся до рідного клубу "Сантос". Контракт футболіста розрахований на лютого 2021 року.
Гравець покинув турецький "Істанбул" ще у серпні цього року, тому на правах вільного агента повернувся у бразильський клуб. Про підписання повідомив офіційний сайт "Сантоса".
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Повернення вихованця
36-річного Робінью отримуватиме у клубі, який ого виховав, лише 1500 реалів, а це не більш 300 доларів в місяць, якщо точніше 270 доларів.
За його словами, цей клуб – його рідний дім, тому він хоче допомагати команді на футбольному полі і поза ним. Зараз клуб переживає непрості часи у фінансовому плані.
"Прийшов час допомогти "Сантосу". Так, я виступатиму за мінімальну зарплату, але мені просто важливу бути у цьому клубі", – заявив Робінью.
Додамо, в сезоні-2019/20 Робінью взяв участь у 25 поєдинках за турецький клуб. Результативними діями футболіст відзначитися не зумів.
Що відомо про кар'єру Робінью
- Робінью розпочинав свою кар'єру у команді "Портуаріос", забиваючи за сезон понад 70 м'ячів. Але з 1996 року перейшов в "Сантос". Тоді сам Пеле відгукувався про Робіньо, як про "особливого гравця".
- У 2005 році на бразильця звернули увагу скаути мадридського "Реала" та підписали з талановитим гравцем контракт. у Мадриді пробув три роки, за які встиг зіграти у понад 100 матчах та відзначитись 25 голами. Далі на гравця чекав вояж у "МанСіті" на два роки. Але конфлікти в цих командах змусили шукати його щастя в Бразилії, куди він повернувся за договором оренди і де провів декілька матчів за "Сантос", в якому і починав свою кар'єру.
- У серпні 2010 року Робінью знову повернувся у Європу, перейшовши до італійського "Мілана". Там зіграв три роки.
- У 2014 році знову повернувся у рідний клуб, а вже у 2015 році перейшов у чемпіонат Туреччини.
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