Колишній гравець "Реала" та "МанСіті" Робінью втретє повернувся до рідного клубу "Сантос". Контракт футболіста розрахований на лютого 2021 року.

Гравець покинув турецький "Істанбул" ще у серпні цього року, тому на правах вільного агента повернувся у бразильський клуб. Про підписання повідомив офіційний сайт "Сантоса".

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Повернення вихованця

36-річного Робінью отримуватиме у клубі, який ого виховав, лише 1500 реалів, а це не більш 300 доларів в місяць, якщо точніше 270 доларів.

За його словами, цей клуб – його рідний дім, тому він хоче допомагати команді на футбольному полі і поза ним. Зараз клуб переживає непрості часи у фінансовому плані.

"Прийшов час допомогти "Сантосу". Так, я виступатиму за мінімальну зарплату, але мені просто важливу бути у цьому клубі", – заявив Робінью.

Додамо, в сезоні-2019/20 Робінью взяв участь у 25 поєдинках за турецький клуб. Результативними діями футболіст відзначитися не зумів.

Що відомо про кар'єру Робінью