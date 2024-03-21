Такое наказание он получил за преступление, которое было совершено еще в 2013 году, когда бразилец выступал за Милан. Тогда компания молодых людей в одном из ночных клубов совершила групповое изнасилование албанской девушки в день ее рождения.

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Не удалось избежать заключения

Робиньо был осужден итальянским судом в 2017 году, но после приговора сразу сбежал от правосудия в родную Бразилию, законодательство которой запрещает экстрадицию своих граждан.

В феврале же 2023 министерство иностранных дел Бразилии получило запрос из Италии о том, чтобы Робиньо отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме из-за невозможности законно вернуть его в страну, где было совершено преступление. Большинством голосов (9 против 2) судебная коллегия удовлетворила этот запрос, чтобы избежать дипломатического конфликта с Италией.

В начале слушаний адвокат экс-футболиста сообщил суду, что его клиент хочет повторного судебного разбирательства в Бразилии на основании национального суверенитета, но судья Франсиско Фалькан назвал приговор окончательным.

Отметим, что футболист продолжает отрицать любые правонарушения и настаивает, что интим с девушкой был совершен по взаимному согласию.

Напомним, что в феврале 2024 года приговор за изнасилование также получил еще один легендарный бразильский футболист Дани Алвес. Он был осужден на 4.5 года лишения свободы.

Что известно о Робиньо