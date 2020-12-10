Бразильский футболист Робиньо признан виновным в групповом изнасиловании, которое он совершил в Италии. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Однако отбывать тюремный срок игрок пока не будет.

Эта история произошла еще в январе 2013 года. Робиньо тогда выступал за Милан. В одном из ночных клубов города он отдыхал вместе со своими друзьями. И именно там произошло изнасилование. Жертвой стала жительница Албании, которая в этот вечер праздновала 23 день рождения, пишет Globe Esporte.

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По данным следствия, она вместе с подругами присоединилась к компании футболиста. Однако алкоголь в этот вечер принимала только она одна (другая девушка была беременна, еще одна – за рулем). И именно в состоянии алкогольного опьянения потерпевшей все произошло.

Первый суд по этому делу в Италии состоялся еще в 2017 году. На нем Робиньо доказывал, что оральный секс с потерпевшей был, но по соглашению сторон.

Кроме игрока, в этом деле проходили и пятеро его друзей, как минимум один из которых тоже имел сексуальный акт с девушкой. На ее одежде обнаружили его сперму.

Тогда суд первой инстанции вынес решение признать Робиньо виновным. И приговорил игрока к 9 годам заключения. Такой же срок получил и один из его друзей. В общем все причастные к этому делу были признаны виновными.

Но игроку удалось избежать тюремной камеры. Все потому, что он в то время покинул пределы Италии. А между Бразилией и Италией нет договора об экстрадиции. Еще летом 2014 года Робиньо стал игроком бразильского Сантоса. Далее в его карьере были китайский Гуанджоу, бразильский Атлетико Минейро, а также турецкие Сивасспор и Башакшехир. В октябре 2020 года он снова перешел в Сантос. Но вскоре клуб был вынужден расторгнуть с ним соглашение. Все из-за недовольства фанатов. А также потому, что один из спонсоров ушел из клуба из-за скандала с изнасилованием.

После первого решения суда в 2017 году адвокаты футболиста решили обжаловать это решение. Они и подали апелляцию. Но как раз она в декабре 2020 года и оставила в силе решение первого суда – 9 лет заключения. Сторона футболиста намерена подать кассационную жалобу для повторного рассмотрения инцидента.

Робиньо может и в дальнейшем избежать заключения, пока находится в Бразилии. Разве что Италия подаст его в международный розыск. Или же игрок приедет в одну из европейских стран.

Единственным, кто по этому делу получил приговор и понес наказание – бразильский музыкант Хайро Шагас. Он уже много лет в Милане. И именно он выступал в ночь, когда произошло изнасилование. На суде он заявил, что не видел никаких сексуальных актов в этот вечер. Но следователи получили доступ к его переписки с Робиньо, где он написал, что видел как тот "засунул пенси ей в рот". Поэтому его признали виновным в лжесвидетельстве и назначили наказание в виде общественных работ в доме престарелых.