Еще в конце 2022 года бывший футболист попал в громкий скандал. Данные Алвес посетил один из ночных клубов Барселоны, где якобы засунул руку под нижнее белье 23-летней девушке. Посетительница заведения сразу пожаловалась охране, которая и вызвала местную полицию.

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Проведет ближайшие годы за решеткой

Бывшая звезда футбола была обвинена в сексуальном насилии. После чего 20 января следующего 2023 года бразильца взяли под стражу, где он отрицал свою вину, отвергая все обвинения девушки.

22 февраля 2024 года Дани получил финальное решение суда, которое было неутешительным для бывшего футболиста. Суд признал виновным защитника и назначил 40-летнему Алвесу 4,5 года заключения.

Также бразилец должен заплатить девушке 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с потерпевшей на ближайшие 9,5 лет.

Любопытно. Еще до решения суда Алвес хотел самовольно покинуть тюрьму и скрыться в родной Бразилии. Он хотел сделать это после временного освобождения, в котором ему было трижды отказано. Однако совершить спланированное бегство на свободу ему не удалось.

Футбольная звездная жизнь Дани Алвеса