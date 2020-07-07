Бывший тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич больше не возглавляет загребское "Динамо". Специалист не проработал в хорватском клубе и трех месяцев.

Загребское "Динамо" 6 июля официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Йовичевичем. Об этом сообщает сайт хорватов.

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Контракт расторгнут по обоюдному согласию

Йовичевич возглавил "Динамо" 22 апреля. Под руководством 46-летнего тренера команда провела 7 матчей в чемпионате Хорватии.

Загребцы получили 3 победы, потерпели два поражения и два матча свели к ничьей.

"Динамо", воспитанником которого является Йовичевич, досрочно стало чемпионом Хорватии в конце июня.

О причинах расторжения контракта пока не сообщается.