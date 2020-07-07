Екстренера "Карпат" Йовічевіча звільнили з "Динамо" Загреб: фахівець тільки очолив клуб
Колишній тренер львівських "Карпат" Ігор Йовічечів більше не очолює загребське "Динамо". Фахівець не пропрацював у хорватському клубі трьох місяців.
Загребське "Динамо" 6 липня офіційно оголосило про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Йовічевічем. Про це повідомляє сайт хорватів.
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Контракт розірваний за обопільною згодою
Йовічевіч очолив "Динамо" 22 квітня. Під керівництвом 46-річного тренера команда провела 7 матчів у чемпіонаті Хорватії.
Загребці здобули 3 перемоги, зазнали двох поразок та два матчі звели до нічиєї.
"Динамо", вихованцем якого є Йовічевіч, достроково стало чемпіоном Хорватії в кінці червня.
Про причини розірвання контракту поки не повідомляється.