Украинскому спорту вернули 475 миллионов гривен из фонда борьбы с коронавирусом
Комитет по вопросам бюджета выделил 475,8 млн гривен на развитие спорта в Украине.
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в своем Facebook заявил о постановлении Комитета по вопросам бюджета "О выделении средств на частичное возобновление расходов по бюджетным программам сферы физической культуры и спорта из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2 и ее последствиями".
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На что пойдут средства
Соответственно, спорт получит назад 475,8 миллиона гривен. Исходя из слов Гутцайта, они пойдут на:
- 335,6 млн грн – на проведение 1146 спортивных мероприятий по олимпийским видам спорта
- 30,1 млн грн – на проведение 144 спортивных мероприятий по неолимпийским видам спорта
- 88,3 млн грн – на проведение 174 спортивных и других мероприятий лиц с инвалидностью
- 18,2 млн грн – на учебно-спортивные работы
- 3,5 млн грн – на осуществление антидопингового контроля спортсменов
Средства выделены в связи с частичным возобновлением расходов на спорт из фонда борьбы с коронавирусом.
Урезание бюджета спорта
В апреле, из-за коронавирусной пандемии, Верховная Рада урезала финансирование спорта на 2,3 млрд гривен – с 4,128 млрд до 2,25 млрд.