Комитет по вопросам бюджета выделил 475,8 млн гривен на развитие спорта в Украине.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в своем Facebook заявил о постановлении Комитета по вопросам бюджета "О выделении средств на частичное возобновление расходов по бюджетным программам сферы физической культуры и спорта из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2 и ее последствиями".

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На что пойдут средства

Соответственно, спорт получит назад 475,8 миллиона гривен. Исходя из слов Гутцайта, они пойдут на:

335,6 млн грн – на проведение 1146 спортивных мероприятий по олимпийским видам спорта

30,1 млн грн – на проведение 144 спортивных мероприятий по неолимпийским видам спорта

88,3 млн грн – на проведение 174 спортивных и других мероприятий лиц с инвалидностью

18,2 млн грн – на учебно-спортивные работы

3,5 млн грн – на осуществление антидопингового контроля спортсменов

Средства выделены в связи с частичным возобновлением расходов на спорт из фонда борьбы с коронавирусом.

Урезание бюджета спорта

В апреле, из-за коронавирусной пандемии, Верховная Рада урезала финансирование спорта на 2,3 млрд гривен – с 4,128 млрд до 2,25 млрд.