Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, который ранее в течение трех сезонов работал наставником "Шахтера", вернулся в Украину, где в данный момент проводит свой отпуск на одном из элитных курортов Черного моря.

Параллельно с этим, он готов начать переговоры с двумя футболистами "Динамо". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Португалец хочет видеть в "Роме" защитников Томаша Кендзеру и Виталия Миколенко. Он планирует укрепить фланги обороны в своем клубе.

Не исключено, что свой отпуск Фонсека соединит с переговорами с этими двумя футболистами на предмет перехода в "Рому", однако сначала римскому клубу вместе с его новым владельцем Дэном Фридкиным предстоит решить принципиальные вопросы будущего направления, в котором "волки" будут развиваться.

Что известно о карьере Пауло Фонсеки в "Шахтере"

Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу Фонсека за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе.

За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Паулу ушел из клуба непобежденным: вместе с ним "Шахтер" выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.