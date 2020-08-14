Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека, який раніше протягом трьох сезонів працював наставником "Шахтаря", повернувся в Україну, де в даний момент проводить свою відпустку на одному з елітних курортів Чорного моря.

Паралельно з цим, він готовий почати переговори з двома футболістами "Динамо". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Португалець хоче бачити в "Ромі" захисників Томаша Кендзьору і Віталія Миколенка. Він планує зміцнити фланги оборони в своєму клубі.

Не виключено, що свою відпустку Фонсека поєднає з переговорами з цими двома футболістами на предмет переходу в "Рому", однак спершу римському клубу разом з його новим власником Деном Фрідкіном належить вирішити принципові питання майбутнього напрямку, в якому "вовки" будуть розвиватися.

Що відомо про кар'єру Пауло Фонсеки у "Шахтарі"

Очоливши "гірників" 1 червня 2016 року, Паулу Фонсека за 3 сезону став одним з найуспішніших тренерів в історії клубу. З командою він зробив 3 "золотих дубля" і повернув "Шахтарю" абсолютне лідерство в українському футболі.

За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

Паулу пішов з клубу непереможеним: разом з ним "Шахтар" виграв всі кубкові зустрічі і протягом 29 матчів не поступався в чемпіонаті. Всього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.