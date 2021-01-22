Спортивний суд Серії А ухвалив рішення щодо остаточного рахунку в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії, в якому Рома поступилася Спеції.

Команда Фонсеки програла з рахунком 2:4, а в екстра-таймі португалець зробив шосту заміну, замість дозволених п'яти. Спортивний суд Італії формально змінив рахунок – 3:0 на користь Спеції, пише Football Italia.

До слова Рома сенсаційно вилетіла з Кубка Італії та може отримати технічну поразку через помилку Фонсеки

Що відомо про помилку Роми

На початку екстра-тайму "джалороссі" зробили подвійну заміну, довівши їхню кількість у складі столичної команди до шести.

Однак, регламент Кубка Італії не передбачає право додаткової заміни, якщо поєдинок триває 120 хвилин.

Цікаво, що за кілька миттєвостей до фатальної заміни капітан "вовків" Лоренцо Пеллегріні попереджав штаб Роми, що запланована заміна буде шостою.

До слова, один із менеджерів команди – Джанлука Гомбар – вже втратив свою посаду. Саме його клуб визнав винним у тому, що трапилося.