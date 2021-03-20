Экс-тренер Шахтера перешел на работу в сборную Украины
Тренерский штаб сборной Украины по футболу пополнился новым специалистом. Экс-тренер академии Шахтера Авраам Кампомар будет работать в команде Андрея Шевченко.
Источник:инстаграм Николая Василькова
Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков подтвердил, что экс-тренер Академии Шахтера Авраам Кампомар станет членом тренерского штаба сборной Украины.
К слову В штаб сборной Украины может войти эксперт каналов "Футбол 1/2/3"
"Мой новый коллега по сборной Украины. Давайте вместе проанализируем тактику и физику", – написал Васильков.
Кто еще входит в тренерский штаб Шевченко
В штаб Андрея Шевченко входят сразу несколько иностранных специалистов. В частности, Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Педро Луис Харо Регуэро.
В 2020 году штаб сборной Украины официально пополнил Андреа Адзалин. В начале 2021 года глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в сборной Украины будет работать Луиджи Ночентини.
В штаб Андрея Шевченко также входит Александр Шовковский.
Что известно о Кампомара
- До того как переехать в Украину, Кампомар помогал тренерам в испанских школах в футбольных клубах. Работал в испанских Альбасете и Вальядолиде. В обязанности специалиста входил аналитический разбор соперника.
- 31-летний испанец окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Женат на украинке. С 2017 года параллельно работает экспертом на канале "Футбол" в качестве эксперта.
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