Тренерский штаб сборной Украины по футболу пополнился новым специалистом. Экс-тренер академии Шахтера Авраам Кампомар будет работать в команде Андрея Шевченко.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков подтвердил, что экс-тренер Академии Шахтера Авраам Кампомар станет членом тренерского штаба сборной Украины.

К слову В штаб сборной Украины может войти эксперт каналов "Футбол 1/2/3"

"Мой новый коллега по сборной Украины. Давайте вместе проанализируем тактику и физику", – написал Васильков.

Кто еще входит в тренерский штаб Шевченко

В штаб Андрея Шевченко входят сразу несколько иностранных специалистов. В частности, Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Педро Луис Харо Регуэро.

В 2020 году штаб сборной Украины официально пополнил Андреа Адзалин. В начале 2021 года глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в сборной Украины будет работать Луиджи Ночентини.

В штаб Андрея Шевченко также входит Александр Шовковский.

Что известно о Кампомара