Тренерський штаб збірної України з футболу поповнився новим фахівцем. Екстренер академії Шахтаря Авраам Кампомар буде працювати у команді Андрія Шевченка.

Прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков підтвердив, що екс-тренер академії Шахтаря Авраам Кампомар стане членом тренерського штабу збірної України.

До слова У штаб збірної України може увійти експерт каналів "Футбол 1/2/3"

"Мій новий колега по збірній України. Давайте разом проаналізуємо тактику і фізику", – написав Васильков.

Хто ще входить у тренерський штаб Шевченка

У штаб Андрія Шевченка входять відразу декілька іноземних фахівців. Зокрема, Мауро Тассотті, Андреа Мальдера та Педро Луїс Харо Регуеро.

У 2020 році штаб збірної України офіційно поповнив Андреа Адзалін. На початку 2021 року глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що в збірній України працюватиме Луіджі Ночентіні.

До штабу Андрія Шевченка також входить Олександр Шовковський.

Що відомо про Кампомара