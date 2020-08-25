Глава комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич присвоїв досить скромний статус матчу за Суперкубок України, в якому 25 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві зустрічаються "Шахтар" і "Динамо".

Для Мирона Маркевича гра за перший трофей нового сезону буде мати статус товариської. Втім Маркевич у інтерв'ю 1927.kiev.ua. заявив, що "Динамо" здивує його, якщо проб'ється до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Ми побачимо абсолютно виставковий матч – товариську гру з посиленою відповідальністю. Нічого особливого і надзвичайного від цієї гри не чекаю. Уболівальникам це цікаво, все ж, це перший матч Луческу з "Динамо" проти "Шахтаря", але для мене це – товариський матч.



Киянам потрібно проходити в груповий етап Ліги чемпіонів, "Шахтарю" – добре зіграти в своїй групі. Це головне. А перемога в Суперкубку ролі не грає,

– сказав фахівець.

Також тренер заявив, що зараз "Шахтар" виглядає сильнішим і за "Динамо", і за всі інші команди в Україні. Проте Маркевич зазначив, що в поточному сезоні ще всяке може трапитися.

Шахтар – Динамо: перед матчем

На 2020 рік у Суперкубку України у опонентів склався повний паритет – "Шахтар" і "Динамо" здобували трофей по 8 разів. Але в особистих суперкубкових поєдинках кияни мають 7 перемог, а донеччани – 5.

Рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку України серед тренерів є якраз румунський спеціаліст Мірча Луческу, який вигравав трофей 7 разів. У минулому сезоні володарем трофею стало київське "Динамо", яке обіграло "гірників" з рахунком 2:1.

Матч Суперкубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у вівторок, 25 серпня. Початок зустрічі – о 21:00.