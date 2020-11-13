Экс-тренер "Карпат" завоевал для корейского клуба исторический "золотой дубль"
Бывший главный тренер "Карпат" Жозе Мораиш по итогам сезона 2020 в Южной Корее привел "Чонбук Хендэ Моторс" к "золотому дублю".
"Чонбук" выиграл титул чемпиона страны, опередив на 3 очка "Ульсан Хёндэ", а также выиграл Кубок Южной Кореи, одолев в финале в двухраундовом противостоянии тот же "Ульсан Хёндэ" (1:1, 2:1), пишет Sport.ua.
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Исторический дубль
Ранее "Чонбук" никогда в истории не выигрывал чемпионат и Кубок Южной Кореи в один год, поэтому нынешнее достижение под руководством Мораиша стало особенным.
В прошлом сезоне "Чонбук" также выиграл титул чемпиона Южной Кореи – в первый год работы с командой Жозе Мораиша.
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