Бывший главный тренер "Карпат" Жозе Мораиш по итогам сезона 2020 в Южной Корее привел "Чонбук Хендэ Моторс" к "золотому дублю".

"Чонбук" выиграл титул чемпиона страны, опередив на 3 очка "Ульсан Хёндэ", а также выиграл Кубок Южной Кореи, одолев в финале в двухраундовом противостоянии тот же "Ульсан Хёндэ" (1:1, 2:1), пишет Sport.ua.

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Исторический дубль

Ранее "Чонбук" никогда в истории не выигрывал чемпионат и Кубок Южной Кореи в один год, поэтому нынешнее достижение под руководством Мораиша стало особенным.

В прошлом сезоне "Чонбук" также выиграл титул чемпиона Южной Кореи – в первый год работы с командой Жозе Мораиша.

Интересно. По информации португальского Radio Comercial, Жозе Мораиш нацелен покинуть "Чонбук Хендэ Моторс" в конце года, когда у него закончится контракт, несмотря на желание клуба продлить с ним сотрудничество. 55-летний специалист хочет вернуться в Португалию, чтобы быть ближе к своей семье.