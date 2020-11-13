Колишній головний тренер "Карпат" Жозе Мораїш за підсумками сезону 2020 року у Південній Кореї привів "Чонбук Хенде Моторс" до "золотого дублю".

"Чонбук" виграв титул чемпіона країни, випередивши на 3 очка "Ульсан Хенде", а також виграв Кубок Південної Кореї, здолавши у фіналі в двораундовому протистоянні той же "Ульсан Хенде" (1:1, 2:1), пише Sport.ua.

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Історичний дубль

Раніше "Чонбук" ніколи в історії не вигравав чемпіонат і Кубок Південної Кореї в один рік, тому нинішнє досягнення під керівництвом Мораїша стало особливим.

В минулому сезоні "Чонбук" також виграв титул чемпіона Південної Кореї – в перший рік роботи з командою Жозе Мораїша.

Цікаво. За інформацією португальського Radio Comercial, Жозе Мораїш націлений покинути "Чонбук Хенде Моторс" в кінці року, коли у нього закінчиться контракт, незважаючи на бажання клубу продовжити з ним співпрацю. 55-річний фахівець хоче повернутися до Португалії, щоб бути ближче до своєї сім'ї.